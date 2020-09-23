Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Су-27 (Фото: Вадим Савицкий / Global Look Press)

Два российских истребителя Су-27 сопроводили над Черным морем стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной России, передает ТАСС.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

По данным центра, российские средства контроля засекли иностранные самолеты в зоне нейтральных вод. После того как они удалились от границы России, истребители возвратились на аэродром базирования. «Нарушения государственной границы России не допущено», — сообщает Национальный центр управления обороной.

Ранее два стратегических американских бомбардировщика B-1B были обнаружены над Беринговым морем, вблизи российской границы. Им навстречу вылетал российский истребитель МиГ-31, он сопроводил самолеты и вернулся на базу. Национальный центр управления обороной отмечал, что весь полет истребителя проходил в строгом соответствии с международными требованиями.