Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира
Первый президент СССР Михаил Горбачев, комментируя выдвижение российского лидера Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, заявил, что пришло время для вручения премии не по блату, а по заслугам. Такой дипломатичный ответ он дал изданию «Подъем».
«Это проблема серьезная. Я думаю, что время, когда удавалось по блату или черт-те знает как получить, ушло все-таки. Будут получать те, кто отличился», — отметил Горбачев. И не стал называть имена тех, кто, по его мнению, достоин получить Нобелевскую премию мира.
«Я не знаю, я далек. И я бы не горячился [называть какие-то имена] — знаю же, как люди могут отреагировать», — резюмировал первый президент СССР.
Выдвинуть Путина на Нобелевскую премию мира предложил писатель Сергей Комков, член президентского клуба «Доверие» и главный редактор газеты «Президент». Он направил заявку в Нобелевский комитет в Осло. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков затруднился с ответом на вопрос о выдвижении президента. Мол, если решение о номинации будет принято — «прекрасно», если нет — «тоже замечательно».