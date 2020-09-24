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Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Михаил Горбачёв
Михаил Горбачёв (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Первый президент СССР Михаил Горбачев, комментируя выдвижение российского лидера Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, заявил, что пришло время для вручения премии не по блату, а по заслугам. Такой дипломатичный ответ он дал изданию «Подъем».

«Это проблема серьезная. Я думаю, что время, когда удавалось по блату или черт-те знает как получить, ушло все-таки. Будут получать те, кто отличился», — отметил Горбачев. И не стал называть имена тех, кто, по его мнению, достоин получить Нобелевскую премию мира.

«Я не знаю, я далек. И я бы не горячился [называть какие-то имена] — знаю же, как люди могут отреагировать», — резюмировал первый президент СССР.

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Выдвинуть Путина на Нобелевскую премию мира предложил писатель Сергей Комков, член президентского клуба «Доверие» и главный редактор газеты «Президент». Он направил заявку в Нобелевский комитет в Осло. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков затруднился с ответом на вопрос о выдвижении президента. Мол, если решение о номинации будет принято — «прекрасно», если нет — «тоже замечательно».

Сам Михаил Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1990 году за «его ведущую роль в мирном процессе» в год воссоединения Германии.

Михаил Горбачев Владимир Путин Нобелевская премия мира
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