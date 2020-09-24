Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Михаил Горбачёв (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Первый президент СССР Михаил Горбачев, комментируя выдвижение российского лидера Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, заявил, что пришло время для вручения премии не по блату, а по заслугам. Такой дипломатичный ответ он дал изданию «Подъем».

«Это проблема серьезная. Я думаю, что время, когда удавалось по блату или черт-те знает как получить, ушло все-таки. Будут получать те, кто отличился», — отметил Горбачев. И не стал называть имена тех, кто, по его мнению, достоин получить Нобелевскую премию мира.

«Я не знаю, я далек. И я бы не горячился [называть какие-то имена] — знаю же, как люди могут отреагировать», — резюмировал первый президент СССР.

Выдвинуть Путина на Нобелевскую премию мира предложил писатель Сергей Комков, член президентского клуба «Доверие» и главный редактор газеты «Президент». Он направил заявку в Нобелевский комитет в Осло. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков затруднился с ответом на вопрос о выдвижении президента. Мол, если решение о номинации будет принято — «прекрасно», если нет — «тоже замечательно».