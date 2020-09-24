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Пандемия коронавируса ,  
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X5 Retail Group пообещала устранить нарушения в закрытых «Перекрестках»

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В компании X5 Retail Group, которой принадлежит торговая сеть «Перекресток», заявили, что оперативно устраняют обнаруженные Роспотребнадзором нарушения мер профилактики коронавируса в одном из московских магазинов сети. Об этом РБК сообщил представитель компании.

«В Москве более 300 «Перекрестков», мы оперативно устраняем выявленные Роспотребнадзором нарушения в одном магазине, проводим дополнительный инструктаж с персоналом о необходимости соблюдения профилактических мер и контроля за ношением средств индивидуальной защиты», — сообщили в X5 Retail Group.

В Москве закрыли часть сетевых магазинов за нарушение масочного режима
Общество
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Там отметили, что принимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в частности в супермаркетах сети есть специальная разметка, позволяющая соблюдать социальную дистанцию, магазины также обеспечены антисептиками для сотрудников и покупателей.

«Во всех магазинах есть запас средств дезинфекции, действуют ужесточенные требования к уборке и дезинфекции торговых помещений», — рассказали в компании.

Кроме того, перед работой и в течение рабочего дня всем сотрудникам измеряют температуру. Тем, у кого есть признаки инфекционного заболевания, работать не разрешается.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

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Ранее оперативный штаб Москвы со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка сообщил о закрытии нескольких магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение масочного режима.

По словам Немерюка, нарушения были выявлены в ходе рейдов. Нарушители недобросовестно относятся к соблюдению требований о ношении масок как сотрудниками, так и покупателями.

По данным оперштаба, всего в городе прекратили работу 43 магазина. Идет ли речь только о магазинах сетей «Перекресток» и «Магнолия», не уточняется.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Главный специалист территориального отдела Роспотребнадзора по Юго-Восточному административному округу столицы Петр Майоров уточнил, что в данных магазинах кассиры обслуживали покупателей без масок и перчаток, в них «полностью нарушен дезинфекционный режим», отсутствует запас масок и перчаток. Кроме того, в этих магазинах не проводилась уборка, а также обеззараживание воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными установками.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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