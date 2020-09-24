X5 Retail Group пообещала устранить нарушения в закрытых «Перекрестках»

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В компании X5 Retail Group, которой принадлежит торговая сеть «Перекресток», заявили, что оперативно устраняют обнаруженные Роспотребнадзором нарушения мер профилактики коронавируса в одном из московских магазинов сети. Об этом РБК сообщил представитель компании.

«В Москве более 300 «Перекрестков», мы оперативно устраняем выявленные Роспотребнадзором нарушения в одном магазине, проводим дополнительный инструктаж с персоналом о необходимости соблюдения профилактических мер и контроля за ношением средств индивидуальной защиты», — сообщили в X5 Retail Group.

Там отметили, что принимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в частности в супермаркетах сети есть специальная разметка, позволяющая соблюдать социальную дистанцию, магазины также обеспечены антисептиками для сотрудников и покупателей.

«Во всех магазинах есть запас средств дезинфекции, действуют ужесточенные требования к уборке и дезинфекции торговых помещений», — рассказали в компании.