Жена отца Киркорова оценила его состояние после данных о госпитализации

Бедрос Киркоров (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Супруга певца Бедроса Киркорова, отца Филиппа Киркорова, Людмила Смирнова сообщила РБК о состоянии своего мужа. СМИ передавали, что его госпитализировали.

«На самом деле все нормально», — сказала Смирнова.

РЕН ТВ 24 сентября сообщил, что 88-летнего отца Филиппа Киркорова доставили в одну из московских больниц. Причиной, по данным телеканала, стало нарушение ритма сердца.

По словам супруги Бедроса Киркорова, ранее он страдал от аритмии. РЕН ТВ она рассказала, что госпитализация плановая. Сейчас самочувствие артиста улучшилось.