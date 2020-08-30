Певцов сообщил о своем самочувствии после госпитализации в Коммунарку

Народный артист России Дмитрий Певцов, которого ранее госпитализировали с воспалением легких в больницу в подмосковном поселке Коммунарка, на своей странице в Instagram рассказал о своем самочувствии.

«Все хорошо, настроение бодрое, работать не хочется до сих пор, но это, очевидно, в связи с самочувствием», — добавил Певцов.

Также он выразил слова благодарности за «мгновенную» организацию госпитализации директору театра «Ленком» Марку Варшаверу.

О госпитализации Певцова стало известно 29 августа. Как отмечал Варшавер, коронавирусную инфекцию у актера не выявили.

Впоследствии на сайте «Ленкома» появилось сообщение об отмене спектаклей с участием Певцова из-за его болезни. В частности, 2 сентября Певцов должен был играть в спектакле «Ва-банк», однако вместо этого будет постановка «Капкан». Также изменилась афиша на 5, 6 и 15 сентября.