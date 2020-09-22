Российские Ту-160 отработали у Белоруссии прикрытие войск на земле

Всего во время активной фазы учений «Славянское братство» со стороны России примут участие более 900 человек, указывает военное ведомство.

Ранее Минобоорны поясняло, что военные учения России и Белоруссии «Славянское братство-2020», которые проходят на белорусском полигоне «Брестский», проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против третьих стран. Они начались 14 сентября и завершатся 25 сентября. От России в учениях принимают участие подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

Учения проходят на фоне продолжающихся в Белоруссии протестов, начавшихся после выборов президента республике. По данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Его соперница Светлана Тихановская получила 10%. Протестующие не согласны с итогами голосования и требуют, в частности, провести новые выборы.