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Политика ,  
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Российские Ту-160 отработали у Белоруссии прикрытие войск на земле

Два российских бомбардировщиков Ту-160 пролетели вдоль границ юго-западной, западной и северо-западной границ Белоруссии в рамках совместных учений России и Белоруссии «Славянское братство-2020». Об этом РБК сообщили в Министерстве обороны России.

Как указывает ведомство, «российские летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле».

Минобороны России назвало тематику учений «Славянское братство»
Политика
Фото:Сергей Лескеть / РИА Новости

Министерство обороны также показало видео со взлетом российских самолетов с аэродрома, их полетом и возвращением на базу.

Видео: Минобороны России
Видео: Минобороны России
Video

Всего во время активной фазы учений «Славянское братство» со стороны России примут участие более 900 человек, указывает военное ведомство.

Ранее Минобоорны поясняло, что военные учения России и Белоруссии «Славянское братство-2020», которые проходят на белорусском полигоне «Брестский», проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против третьих стран. Они начались 14 сентября и завершатся 25 сентября. От России в учениях принимают участие подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

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Учения проходят на фоне продолжающихся в Белоруссии протестов, начавшихся после выборов президента республике. По данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Его соперница Светлана Тихановская получила 10%. Протестующие не согласны с итогами голосования и требуют, в частности, провести новые выборы.

Минобороны Белоруссия Ту-160 новости
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