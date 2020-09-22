Российские Ту-160 отработали у Белоруссии прикрытие войск на земле
Два российских бомбардировщиков Ту-160 пролетели вдоль границ юго-западной, западной и северо-западной границ Белоруссии в рамках совместных учений России и Белоруссии «Славянское братство-2020». Об этом РБК сообщили в Министерстве обороны России.
Как указывает ведомство, «российские летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле».
Министерство обороны также показало видео со взлетом российских самолетов с аэродрома, их полетом и возвращением на базу.