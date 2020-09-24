МИД пообещал ответные меры после высылки дипломатов из Болгарии

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

МИД России выразил сожаление в связи с объявлением сотрудников торгпредства России в Болгарии персонами нон грата и заявил о подготовке ответных мер. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Выражаем сожаление в связи с решением официальной Софии объявить сотрудников торгпредства России в Болгарии persona non grata на основании надуманных обвинений», — говорится в сообщении ведомства для СМИ.

МИД России также назвал инцидент преднамеренной попыткой нанести ущерб конструктивному взаимодействию двух стран. «Об ответных мерах будет объявлено позднее», — отмечается в сообщении.

Накануне прокуратура Болгарии заявила об имеющихся у нее доказательствах, что два российских дипломата занимаются шпионажем. По данным ведомства, они занимались сбором секретной информации, которая касается планов по модернизации болгарской армии и военной техники. Они были объявлены персонами нон грата и в течение 72 часов должны покинуть территорию страны.