В то, что американцы смогли добраться до Луны, согласно последнему опросу ВЦИОМ, верит менее трети россиян. Землю плоской считают только 2%, зато в существование злодеев, пытающихся переписать историю, чтобы навредить России — 60%

Фото: Nasa / Reuters

Почти половина россиян не верит в то, что американские астронавты в 1969-1972 годах совершили шесть высадок на Луну, свидетельствует опрос ВЦИОМ. За последние два года число скептиков несколько сократилось, однако до сих пор 49% опрошенных уверены, что никакой высадки людей на Луну не было, а власти США попросту фальсифицировали материалы (в 2018 году в это верили 57% участников опроса).

Сокращение доли тех, кто не верит в полет американцев на Луну, произошло после резкого роста — еще в 2011 году с тем, что высадка на спутник Земли была снята в Голливуде соглашались только 40% опрошенных.

В то, что американцы смогли добраться до Луны, согласно последнему опросу ВЦИОМ, верят 31% россиян (в 2018 году было 24%, а в 2011-м — 41%). Еще 19% не имеют на этот счет определенного мнения.

Доля скептиков особенно высока среди тех, кому сейчас 45 лет и более — до 56%. Большая часть молодежи в возрасте 18-24 лет в успехе американцев не сомневается.

Посадки пилотируемых модулей на Луну производились в 1969-1972 годах в рамках программы «Аполлон». Первым человеком, ступившим на Луну, стал в 1969 году Нейл Армстронг, последним в 1972 году — Юджин Сернан. Всего на Луне побывало 12 астронавтов.