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Половина россиян отказалась верить в высадку американцев на Луну

В то, что американцы смогли добраться до Луны, согласно последнему опросу ВЦИОМ, верит менее трети россиян. Землю плоской считают только 2%, зато в существование злодеев, пытающихся переписать историю, чтобы навредить России — 60%
Фото: Nasa / Reuters
Фото: Nasa / Reuters

Почти половина россиян не верит в то, что американские астронавты в 1969-1972 годах совершили шесть высадок на Луну, свидетельствует опрос ВЦИОМ. За последние два года число скептиков несколько сократилось, однако до сих пор 49% опрошенных уверены, что никакой высадки людей на Луну не было, а власти США попросту фальсифицировали материалы (в 2018 году в это верили 57% участников опроса).

Сокращение доли тех, кто не верит в полет американцев на Луну, произошло после резкого роста — еще в 2011 году с тем, что высадка на спутник Земли была снята в Голливуде соглашались только 40% опрошенных.

В то, что американцы смогли добраться до Луны, согласно последнему опросу ВЦИОМ, верят 31% россиян (в 2018 году было 24%, а в 2011-м — 41%). Еще 19% не имеют на этот счет определенного мнения.

Доля скептиков особенно высока среди тех, кому сейчас 45 лет и более — до 56%. Большая часть молодежи в возрасте 18-24 лет в успехе американцев не сомневается.

Посадки пилотируемых модулей на Луну производились в 1969-1972 годах в рамках программы «Аполлон». Первым человеком, ступившим на Луну, стал в 1969 году Нейл Армстронг, последним в 1972 году — Юджин Сернан. Всего на Луне побывало 12 астронавтов.

В другие наиболее известные конспирологические теории большинство россиян не верит:

  • с тем, что Земля плоская согласны только 2%;
  • с тем, что власти скрывают контакты с инопланетянами — 13;
  • с тем, что вируса иммунодефицита человека не существует — 4%;
  • с тем, что прививки не приносят пользы и опасны для здоровья — 9%

В то же время большинство участников опроса уверены в том, что продукты, изготовленные из генно-модифицированных растений и животных, очень опасны, но эту информацию от населения скрывают (66%).

Кроме того, россияне верят в существование злоумышленников, пытающихся переписать историю, чтобы навредить России и уменьшить ее величие (60%), а также тех, кто стремится разрушить духовные ценности, сформированные у россиян, с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (54%).

Автор: Евгений Калюков
Теги: экспедиции на луну, Луна, космос, ВЦИОМ
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