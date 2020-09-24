Бывшая глава российского Disney вошла в совет директоров IVI

Марина Жигалова-Озкан (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Новым независимым директором и членом совета директоров онлайн-кинотеатра IVI назначена Марина Жигалова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе сервиса.

«Я рада присоединиться к команде IVI. Уверена, мой опыт и знания усилят лидерские позиции компании», — прокомментировала Жигалова свое назначение.

В пресс-службе рассказали, что на новом посту она займется усилением контентного направления, укреплением связей с правообладателями и развитием собственного производства IVI.

С 2006 года на протяжении 13 лет Жигалова возглавляла компанию Disney в России и СНГ. За это время Disney стал одним из ведущих игроков российской индустрии развлечений и медиарынка.