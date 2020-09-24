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Двоих полицейских ранили в ходе протестов в Луисвилле

Неизвестные ранили двоих сотрудников полиции во время акций протеста в городе Луисвилл (американский штат Кентукки). Об этом сообщает телеканал WLKY со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

По данным телеканала, инцидент произошел утром 23 сентября в 200-м квартале Пенсильвания-авеню. В результате огнестрельные ранения получили мужчина и женщина в возрасте от 18 до 22 лет, сообщил исполняющий обязанности начальника полиции Рочестера Марк Симмонс.

По словам представителя полиции, ранения также получили и 14 человек в возрасте от 17 до 23 лет. Их травмы не считаются опасными для жизни.

Как сообщается на странице полиции Луисвилла в Twitter, к месту, где был ранен один из полицейских, были направлены бойцы спецназа. Сотрудники бюро окажут содействие в проведении расследования данного инцидента.

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Протесты и беспорядки начались в Луисвилле 27 сентября после того, как суд предъявил обвинения полицейскому по делу о смерти афроамериканки Брионны Тейлор, ставшей одним из символов протестов Black Lives Matter. Демонстранты сочли обвинения недостаточными, поскольку полицейского не обвинили напрямую в гибели Тейлор, а лишь предъявили обвинения в том, что он подверг жизни ряда людей опасности, открыв стрельбу.

Сотрудники правоохранительных органов застрелили Брионну Тейлор в марте текущего года. Тогда трое полицейских вошли в ее квартиру, где, по версии полиции, женщина хранила наркотики. В квартире Тейлор находилась вместе с другом, который вступил с полицейским в перестрелку. В этот момент полицейские убили женщину.

Накануне CNN сообщил о намерении властей Луисвилла выплатить семье Тейлор $12 млн. Адвокат родственников погибшей Бен Крамп заявил, что это крупнейшая сумма, когда-либо выплаченная за убийство темнокожей женщины полицией.

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