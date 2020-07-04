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В двух городах США произошла стрельба в торговых центрах

В американских городах Хувер (штат Алабама) и Брейнтри (штат Массачусетс) произошла стрельба, по меньшей мере пять человек пострадали. Об этом сообщила полиция.

Как сообщает в Twitter городская полиция Хувера, сообщения стрельбе в торговом центре Riverchase Galleria поступили в 15:18 по местному времени (23:18 мск). В результате были ранены как минимум четыре человека, их госпитализировали в местные больницы. Об их состоянии полиции пока ничего не известно.

Также правоохранители не знают, что послужило причиной стрельбы, и сколько человек в ней участвовали.

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Фото: DenizEngelhardt / Twitter

Пресс-служба полиции города Брейнтри передает, что стрельба произошла в торговом центре South Shore Plaza. При этом пострадала 15-летняя девушка, ее госпитализировали с ранениями, не угрожающими жизни. Полиция также задержала двух мужчин, подозреваемых в причастности к инциденту.

Ранее по меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы в американском Окленде (штат Калифорния). По данным полиции города, пострадали четыре пассажира автомобиля Infiniti M35, который в момент стрельбы двигался по трассе.

Теги: США, стрельба
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