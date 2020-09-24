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РСПП попросил отложить повышение НДС на авиарейсы

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой отложить повышение ставки на добавленную стоимость (НДС) для авиарейсов через Москву на период после 2024 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо президента РСПП Александра Шохина от 22 сентября, с которым ознакомилось издание.

Ставка НДС в размере 10% для авиабилетов на внутренние рейсы была введена в 2016 году. Она будет действовать до конца 2020 года, а затем снова составит 20%. Для внутренних рейсов в обход Москвы и рейсов в Крым, Калининград и городов Дальнего Востока действует нулевая ставка, которая не будет расти.

В письме Шохина отмечается, что рост ставки НДС может привести к росту налоговой нагрузки на авиакомпании на 30 млрд руб., что в условиях кризиса и закрытого международного авиасообщения несет в себе риски банкротств в отрасли, масштабных сокращений персонала, резкого снижения доступности воздушных перевозок для населения, в том числе для жителей регионов.

Однако там отметили, что против данной инициативы выступает Минфин.

Полностью обнулить НДС для рейсов из Москвы Шохин не просит, так как «текущая разница ставки в 10% стимулирует развитие прямого авиасообщения между регионами», говорится в письме президента РСПП. В пресс-службе правительства подтвердили получение письма от РСПП. В настоящее время оно находится в проработке, заверили в пресс-службе.

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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

«Ставка 10% на авиаперелеты через аэропорты Москвы (за исключением перевозок в Крым, Калининградскую область и на Дальний Восток) была изначально установлена до 1 января 2021 года, и продлевать ее не планируется», — заявил изданию представитель ведомства.

По его словам, НДС является одним из основных источников доходов федерального бюджета. Снижение поступлений этого налога может привести к ограничению возможностей финансирования расходных обязательств государства, в том числе в социальной сфере, и связанных с поддержкой бизнеса в целях устойчивого развития экономики страны, считает представитель Минфина.

Представитель Минтранса заявил изданию, что предложение РСПП было направлено на поддержку российских авиаперевозчиков в условиях COVID-19. Он отметил, что реализация предложения позволит создать условия для устойчивой работы российских авиакомпаний, восстановления объемов авиаперевозок, а также поддержания спроса на внутрироссийские перевозки.

В апреле 2018 года «Ведомости» писали о предложении Минфина снизить до нуля налог НДС для перевозок по внутренним авиалиниями, которые не проходят через Москву. Одновременно ведомство предлагало повысить с нынешних 10 до 18% НДС для рейсов, которые следуют через аэропорты Москвы.

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