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СМИ узнали о поправке в законопроект об увольнении за пьянство на работе

Норма об увольнении сотрудника за появление в нетрезвом виде на рабочем месте не будет распространяться на дистанционную занятость. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на рабочую версию поправок к законопроекту об удаленной работе.

По данным издания, документ разработала рабочая группа, занимающаяся корректировкой законопроекта ко второму чтению. В ее состав вошли представители Госдумы, Минтруда, организаций профсоюзов и работодателей, эксперты.

В частности, речь идет о промежуточном варианте поправок, который планируется обсудить на совещании 24 сентября. Как отмечает издание, в нем стоит маркировка «проект на 21.09.2020».

Согласно законопроекту, сотрудника, работающего удаленно, нельзя будет уволить за прогул в традиционном понимании — отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня или смены. Однако, как говорится в документе, предлагается увольнять сотрудника по инициативе компании, если он не выходит на связь «более чем на один рабочий день установленного срока, в течение которого работник обязан реагировать на запросы работодателя, связанные с выполнением трудовой функции».

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Фото:Замир Усманов / ТАСС

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что поправки в законопроект об удаленной работе еще обсуждаются, завершить работу планируется в течение осенней сессии.

Проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, комментируя данную инициативу, заявил «Известиям», что при должном исполнении трудовых обязанностей из дома сотрудник сможет находиться в состоянии алкогольного опьянения хоть каждый день, при этом уволить его будет нельзя, заявил эксперт.

По словам Сафонова, это может быть связано с тем, что доказать факт опьянения на удаленной работе будет проблематично.

«Если попытаться урегулировать этот вопрос, нужно разрешить работодателю доступ в квартиру — так станет возможно зафиксировать, что человек пьян. Причем нужно еще привести коллег-свидетелей, что в офисе не составило бы проблемы. Но эта процедура противоречит конституционному праву о неприкосновенности жилья», — пояснил Сафонов.

Российские сенаторы Татьяна Кусайко, Валерий Рязанский, Игорь Каграманян, Александр Башкин и депутат Госдумы от «Единой России» Николай Говорин подготовили проект поправок в Трудовой кодекс, упрощающих увольнение сотрудников за пьянство на работе в январе 2018 года.

В частности, члены верхней и нижней палатах парламента предложили обязать работников проходить медицинское освидетельствование на алкогольное или наркотическое опьянение по требованию нанимателя. Впоследствии сотруднику предлагается вручать «под роспись» направление на медэкспертизу с обязательным указанием даты и времени. После получения этого документа работник обязан провериться в течение двух часов, а работодатель — предоставить ему такую возможность и оплатить медосвидетельствование, следует из документа.

Согласно законопроекту, отказ от проверки будет равносилен признанию в опьянении, и такого сотрудника можно будет уволить по статье.

Кроме того, законодатели предложили увольнять сотрудников за пьянство и потребление наркотиков и во внерабочее время, если они в нетрезвом состоянии окажутся на работе. Сейчас наниматель не может уволить работника, состояние опьянения которого выявлено до начала рабочего времени или после его окончания. Авторы документа отмечали, что данный законопроект должен снизить количество производственных травм и способствовать снижению потребления алкоголя и наркотиков.

удаленная работа алкогольное опьянение увольнение законопроект Трудовой кодекс
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