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Власти Камчатки предложили бороться с пьянством посредством рейтингов
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Власти Камчатки предложили бороться с пьянством посредством рейтингов
Общество, 12:00
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Власти Камчатки предложили бороться с пьянством посредством рейтингов
«Способствовать трезвению на муниципальном уровне» необходимо через «соревновательный дух», считают власти Камчатки. Вместе с РПЦ бороться с этой проблемой они предложили с помощью рейтингов самых трезвых и пьющих районов
Фото: Замир Усманов / ТАСС

Власти Камчатского края и представители Петропавловской и Камчатской епархии Русской православной церкви (РПЦ) намерены бороться с пьянством в регионе, в том числе посредством рейтингов трезвости, где будут отражены «самые пьющие и трезвые районы». С такой инициативой в ходе заседания рабочей группы по созданию «попечительства о народной трезвости» на Камчатке выступил краевой министр экономического развития и торговли Дмитрий Коростелев, передает епархиальное издание «Православная Камчатка».

Подобное предложение, как заявил Коростелев, будет «способствовать трезвению на муниципальном уровне через соревновательный дух». Кроме того, для решения этой проблемы глава регионального ведомства рекомендовал правительству Камчатского края, а также Петропавловской и Камчатской епархии РПЦ «подписать соглашение о сотрудничестве по утверждению трезвости, профилактике пьянства и алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни».

В рамках реализации этого плана министр предложил «ежемесячно собирать рабочую группу для обсуждения работы по данному вопросу», а также создать в регионе «общество трезвости» и «вести работу на местах с молодежью и волонтерскими движениями». Для этого, по мнению Коростелева, необходимо «организовать встречи на тему трезвения, на которых будут присутствовать представители церкви, государства и народа».

Ранее, 7 июня прошлого года, подобный рейтинг трезвости опубликовал Роспотребнадзор. В нем ведомство назвало регионы, в которых люди больше всего потребляют алкоголь. Лидером согласно этому списку стала Магаданская область: там в среднем объем продаж составил 14,1 л чистого спирта на душу населения. В тройку также попали Москва и Сахалинская область.

В сентябре Минздрав заявил о почти двукратном снижении потребления алкоголя в России. За прошедшие девять лет россияне, как подчеркивали в министерстве, стали в год потреблять его в среднем на 8 л меньше. Однако и этот показатель, по данным специалистов, превышал «опасный» уровень.

В апреле 2016 года продолжить борьбу с пьянством в России пообещал президент Владимир Путин. «Мы, конечно, должны продолжать борьбу с алкоголизацией населения», — отмечал он, подчеркивая, что делать это необходимо «аккуратно, не так, как это было в середине 1980-х годов, чтобы действия государства не приводили к тому, что недоброкачественный алкоголь появлялся подпольно».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Камчатский край , борьба с пьянством
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