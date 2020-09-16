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Иностранцы, имеющие близких родственников с российским гражданством, смогут оформить визу в упрощенном порядке. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, сообщается на сайте правительства.

«Такие родственники смогут оформить долгосрочные частные визы со сроком действия до одного года, и сделать это можно будет на основании простого письменного заявления нашего гражданина», — пояснил премьер.

По словам Мишустина, близкими родственниками будут считаться супруги, родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что из законодательства исключат норму, по которой иностранцам для сохранения права на получение визы было необходимо каждые три месяца выезжать за пределы России.

«Это позволит создать более комфортные условия для семей, которые пока разделены границами. И облегчить жизнь тем, кто захочет у нас остаться», — отметил Мишустин.