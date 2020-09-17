МиГ-31 перехватил два бомбардировщика ВВС США над Беринговым морем
Российские средства контроля воздушного пространства над водами Берингова моря обнаружили два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США, сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении.
Экипаж сопроводил самолеты у границы и после разворота судов вернулся на аэродром базирования. В пресс-службе подчеркнули, что весь полет команды прошел в строгом соответствии с международными требованиями.
Это уже второе появление американских бомбардировщиков над Беринговым морем на этой неделе. Ранее истребители МиГ-31 и Су-35с сопроводили у российских границ над данной акваторией стратегический бомбардировщик B-1В Lancer. Полеты истребителей, как и сегодня, прошли благополучно.