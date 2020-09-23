Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 76,35 (+0,08) Инвестиции, 12:47
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 89,25 (-0,23) Инвестиции, 12:47
Хуснуллин стал куратором уволившего 80% сотрудников культурного фонда Технологии и медиа, 19:09 Сенаторы заподозрили сына Байдена в получении денег от Батуриной Политика, 19:03 Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом «Славы и чести» I степени Общество, 19:01 Калифорния в огне: почему в США вновь разгорелись рекордные пожары Зеленая экономика, 19:00  Швейцарский полузащитник «Урала» покинул команду Спорт, 18:57 Коллегия разрешила возбудить дело против судьи после просьбы Бастрыкина Общество, 18:55 Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге Спорт, 18:33 Трамп пообщал вернуть запрет на кубинские сигары и ром Политика, 18:32 Аналитик назвал минимально возможную цену биткоина Крипто, 18:29 Венесуэла создаст национальный майнинг-пул Крипто, 18:22 Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21 Политика, 18:21 Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе РБК и Jeep, 18:14 СМИ сообщили об отказе футболиста «Тоттенхэма» перейти в «Спартак» Спорт, 18:09 В Госдуме высоко оценили господдержку бизнеса в моногородах Пресс-релиз, 18:00
Общество ,  
0 

Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом «Славы и чести» I степени

Патриарх Кирилл (слева) и Сергей Лавров
Патриарх Кирилл (слева) и Сергей Лавров (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра иностранных дел России Сергея Лаврова орденом Русской православной церкви «Славы и чести» I степени. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Лавров получил орден в связи со своим 70-летием за вклад по установлению «мира и справедливости» в международных отношений и в развитие церковно-государственного сотрудничества.

Министр поблагодарил патриарха, отметив, что это «признание того уровня соработничества», которого МИД и Русская православная церковь (РПЦ) достигли «в области духовно-нравственного оздоровления международных отношений и защиты христианства».

Путин в день рождения Лаврова присвоил ему звание Героя Труда
Политика
Сергей Лавров

Лавров также выразил надежду на скорое восстановление деятельности Рабочей группы по взаимодействию РПЦ и МИДа. Она была прервана из-за распространения коронавируса.

Согласно положению о наградах Русской православной церкви, орден «Славы и чести» трех степеней относится к разряду высших, он является третьим по старшинству. Он присваивается за значительный вклад в межцерковное и межрелигиозное сотрудничество и в укрепление мира и дружбы между народами. На первом и втором месте среди высших орденов РПЦ находятся орден Андрея Первозванного и орден Равноапостольного князя Владимира трех степеней.

На сайте Московского патриархата отмечается, что этот орден вручают реже всех остальных церковных наград. Его кавалерами являются, к примеру, президент России Владимир Путин и лидер кубинской революции Фидель Кастро.

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск

Путин наградил Боярского орденом Почета
Общество
Михаил Боярский

В 2015 году Лавров в связи с 65-летием получил от патриарха Кирилла орден Преподобного Сергия Радонежского I степени. Глава РПЦ отметил его труды на благо православной церкви. Тогда же Лавров стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Лаврову исполнилось 70 лет 21 марта 2020 года. В этот же день Путин присвоил ему звание Героя Труда.

Сергей Лавров Патриарх Кирилл орден награждение
Материалы по теме
Путин наградил Боярского орденом Почета
Общество
Собянин наградил московских врачей за вклад в борьбу с коронавирусом
Общество
Путин наградил орденом уходящую главу Мосгорсуда
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter