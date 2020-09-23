Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом «Славы и чести» I степени

Патриарх Кирилл (слева) и Сергей Лавров (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра иностранных дел России Сергея Лаврова орденом Русской православной церкви «Славы и чести» I степени. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Лавров получил орден в связи со своим 70-летием за вклад по установлению «мира и справедливости» в международных отношений и в развитие церковно-государственного сотрудничества.

Министр поблагодарил патриарха, отметив, что это «признание того уровня соработничества», которого МИД и Русская православная церковь (РПЦ) достигли «в области духовно-нравственного оздоровления международных отношений и защиты христианства».

Лавров также выразил надежду на скорое восстановление деятельности Рабочей группы по взаимодействию РПЦ и МИДа. Она была прервана из-за распространения коронавируса.