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Коллегия разрешила возбудить дело против судьи после просьбы Бастрыкина

Юлия Добрынина
Юлия Добрынина (Фото: dser.vol.sudrf.ru)

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) дала согласие Следственному комитету возбудить уголовное дело против председателя районного суда Волгограда Юлии Добрыниной за мошенничество, передает ТАСС.

«Дать согласие на возбуждение дела», — огласила решение коллегия.

Юлию Добрынину задержали оперативники ФСБ 8 августа в волгоградском ресторане «Фасоль», где, как утверждал ТАСС, она получила взятку от супруги бизнесмена Владимира Зубкова. Ранее он был задержан по делу о поджоге.

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной
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Агентству собеседник рассказал, что в общей сложности Добрынина за освобождение Зубкова попросила 2,5 млн руб. Прежде чем дать взятку судье, о требованиях Добрыниной супруга сообщила в ФСБ.

Позже глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин обратился в ВККС для возбуждения уголовного дела в отношении Добрыниной. Ее подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК).

Высшая квалификационная коллегия судей
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