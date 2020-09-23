Коллегия разрешила возбудить дело против судьи после просьбы Бастрыкина

Юлия Добрынина (Фото: dser.vol.sudrf.ru)

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) дала согласие Следственному комитету возбудить уголовное дело против председателя районного суда Волгограда Юлии Добрыниной за мошенничество, передает ТАСС.

«Дать согласие на возбуждение дела», — огласила решение коллегия.

Юлию Добрынину задержали оперативники ФСБ 8 августа в волгоградском ресторане «Фасоль», где, как утверждал ТАСС, она получила взятку от супруги бизнесмена Владимира Зубкова. Ранее он был задержан по делу о поджоге.

Агентству собеседник рассказал, что в общей сложности Добрынина за освобождение Зубкова попросила 2,5 млн руб. Прежде чем дать взятку судье, о требованиях Добрыниной супруга сообщила в ФСБ.