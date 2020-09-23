Коллегия разрешила возбудить дело против судьи после просьбы Бастрыкина
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) дала согласие Следственному комитету возбудить уголовное дело против председателя районного суда Волгограда Юлии Добрыниной за мошенничество, передает ТАСС.
«Дать согласие на возбуждение дела», — огласила решение коллегия.
Юлию Добрынину задержали оперативники ФСБ 8 августа в волгоградском ресторане «Фасоль», где, как утверждал ТАСС, она получила взятку от супруги бизнесмена Владимира Зубкова. Ранее он был задержан по делу о поджоге.
Агентству собеседник рассказал, что в общей сложности Добрынина за освобождение Зубкова попросила 2,5 млн руб. Прежде чем дать взятку судье, о требованиях Добрыниной супруга сообщила в ФСБ.