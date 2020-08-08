В Волгограде при получении взятки задержали председателя суда

Юлия Добрынина (Фото: dser.vol.sudrf.ru)

Оперативники ФСБ задержали председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также об этом со ссылкой на компетентные источники пишет местное агентство «Высота 102».

Как передает ТАСС, Добрынина была задержана в ресторане «Фасоль», где получила взятку от супруги бизнесмена Владимира Зубкова, ранее задержанного по делу о поджоге.

Собеседник агентства сообщил, что в общей сложности председатель суда попросила у супруги за освобождение Зубкова 25 млн руб. Перед тем как передать дополнительную часть взятки, 2,5 млн руб., женщина заявила об этом ФСБ. Под контролем правоохранителей она отдала деньги в ресторане «Фасоль», после чего судью задержали с поличным, передает агентство.

Агентство «Высота 102», в свою очередь, пишет, что взятка в размере 2,5 млн руб. может быть связана с «интересами» супруги Зубкова, которые касаются ресторанного комплекса «Сосновый бор», которым она сейчас якобы управляет. Какое решение судья должна была принять в обмен на взятку, агентство не уточняет.