Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Чемпионат России по футболу стартовал победой ЦСКА над «Химками» Спорт, 17:56 Видео. Олейник и Льюис провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC Спорт, 17:40 Кравчук назвал четыре способа восстановить мир в Донбассе Политика, 17:40 Главу штаба Тихановской вновь задержали в Минске Политика, 17:35 В Волгограде при получении взятки задержали председателя суда Общество, 17:26 Боттас выиграл квалификацию Гран-при 70-летия «Формулы-1» Спорт, 17:17 Какой должна быть инфраструктура для жизни делового человека РБК Стиль и Поклонная 9, 17:10 Тихановская призвала белорусов отказаться от насилия Политика, 17:01 Число погибших при взрыве в порту Бейрута возросло до 158 человек Общество, 16:58 «Локомотив» подписал контракт с футболистом сборной Белоруссии Спорт, 16:57 Роспотребнадзор сообщил об отсутствии в России вируса SFTS из Китая Общество, 16:55 СМИ опубликовали первый снимок Хуана Карлоса I после отъезда из Испании Политика, 16:50 Советники Трампа сообщили о страхе развязывания войны президентом Политика, 16:42 Генпрокурор Белоруссии предупредил об ответственности за незаконные акции Политика, 16:36
Общество ,  
0 

В Волгограде при получении взятки задержали председателя суда

Юлия Добрынина
Юлия Добрынина (Фото: dser.vol.sudrf.ru)

Оперативники ФСБ задержали председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также об этом со ссылкой на компетентные источники пишет местное агентство «Высота 102».

Как передает ТАСС, Добрынина была задержана в ресторане «Фасоль», где получила взятку от супруги бизнесмена Владимира Зубкова, ранее задержанного по делу о поджоге.

Собеседник агентства сообщил, что в общей сложности председатель суда попросила у супруги за освобождение Зубкова 25 млн руб. Перед тем как передать дополнительную часть взятки, 2,5 млн руб., женщина заявила об этом ФСБ. Под контролем правоохранителей она отдала деньги в ресторане «Фасоль», после чего судью задержали с поличным, передает агентство.

Агентство «Высота 102», в свою очередь, пишет, что взятка в размере 2,5 млн руб. может быть связана с «интересами» супруги Зубкова, которые касаются ресторанного комплекса «Сосновый бор», которым она сейчас якобы управляет. Какое решение судья должна была принять в обмен на взятку, агентство не уточняет.

Экс-главу волгоградского СК арестовали по делу о поджоге дома губернатора
Общество
Михаил Музраев

Владимир Зубков является фигурантом дела о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова в ноябре 2016 года. По факту поджога было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога), ч. 3 ст. 30 и ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности). Также по делу арестован экс-глава управления СК России по Волгоградской области Михаил Музраев.

Теги: Волгоград, взятка
Материалы по теме
Число нераскрытых дел за дачу взятки в России выросло в три раза
Общество
Арестованный за взятку депутат в Петербурге пытался уехать с сумкой денег
Общество
Суд арестовал подозреваемого в получении взятки заммэра Томска
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter