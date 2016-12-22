Захарова раскрыла подробности написания песни для Кати Лель

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «удивительной» историей свое участие в написании текста песни для певицы Кати Лель «Сполна». Дипломат написала на своей странице в Facebook, что это произошло после случайной встречи с певицей.

«Меня спрашивают, правда ли я написала текст песни Кати Лель «Сполна». И нет, и да», — сообщила Захарова, добавив, что при встрече исполнительница рассказала ей свою историю жизни, поделилась переживаниями и чувствами.

«Такое впечатление, что для нее наступил момент истины, когда нужно выговориться незнакомцу, посмотреть на себя со стороны его глазами и начать жить если не заново, то перевернув прочитанную страницу», — рассказала дипломат, отметив, что после этой встречи заснуть не смогла. Утром она записала текст, строчки из которого и вошли в песню. «И вот она в ITunes», — уточнила Захарова. ​

Дипломат назвала история певицы простой и непростой одновременно. «Ни осуждать, ни поддерживать героев таких жизненных водоворотов невозможно», — заключила она.

«Здорово! Благодарю тебя за все, Машенька! Спасибо, что ты есть!» — прокомментировала Лель пост Захаровой.

О том, что представитель российского МИДа написала текст песни «Сполна» для Кати Лель, певица рассказала телеканалу «РЕН ТВ» 11 июля. Исполнительница сообщила, что познакомилась с очаровательной, очень серьезной и умной девушкой Марией Захаровой, которая работает с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. После беседы дипломат утром прислала певице текст, который написала за 15 минут.

Певица отметила, что стихи ее очень тронули, и сначала она сама хотела написать музыку к присланному тексту, однако позже ей подарил мелодию композитор Александр Лунев. «Слова и музыка удивительно совпали», — пояснила исполнительница.

В июне на открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ) состоялась премьера другой песни авторства Марии Захаровой. Композицию исполнила певица Наргиз. Дипломат рассказала, что песня посвящена россиянам, которые воевали в Сирии.