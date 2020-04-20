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В Сети появился клип на написанную Захаровой песню

На YouTube-канале певицы Валерии появился клип на песню «На пределе», стихи для которой написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Композицию Валерия исполнила вместе с Максимом Фадеевым, который также написал музыку.

«Мы запомним Москву такой. Это тоже часть ее истории», — написала Захарова в Facebook, комментируя клип. В ролике видны кадры опустевшей столицы.

Ранее в апреле Захарова рассказывала, как написала слова. Представитель МИД России сообщила, что стихи были написаны еще полтора года назад, однако Фадеев решил записать по ним песню полтора месяца назад. «Макс Фадеев взял мой текст и сделал потрясающую музыкальную композицию и прислал ее мне на день рождения», — сообщила Захарова.

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Представитель МИДа также рассказала, что позднее возникли проблемы с тем, чтобы в композиции была мужская и женская часть, поскольку изначально слова были «женскими». «И мы с Фадеевым бились, наверное, месяца полтора. Я ему давала варианты одного слова, а он говорил: «Еще, давай еще». И вдруг я ему прислала «разогнавшись до предела» — вот это оно», — отметила Захарова.

Ранее официальный представитель МИДа уже становилась автором текстов песен. Так, в 2017 году на открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ) прозвучала песня «Верните память». Захарова написала слова и музыку, а исполнила композицию певица Наргиз.

Летом 2018 года представитель МИДа сообщила, что после встречи с Катей Лель, в ходе которой та рассказала ей о своих переживаниях, она написала текст песни «Сполна».

Теги: Мария Захарова, песня, клип
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