В Сети появился клип на написанную Захаровой песню

Представитель МИДа также рассказала, что позднее возникли проблемы с тем, чтобы в композиции была мужская и женская часть, поскольку изначально слова были «женскими». «И мы с Фадеевым бились, наверное, месяца полтора. Я ему давала варианты одного слова, а он говорил: «Еще, давай еще». И вдруг я ему прислала «разогнавшись до предела» — вот это оно», — отметила Захарова.

Ранее официальный представитель МИДа уже становилась автором текстов песен. Так, в 2017 году на открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ) прозвучала песня «Верните память». Захарова написала слова и музыку, а исполнила композицию певица Наргиз.

Летом 2018 года представитель МИДа сообщила, что после встречи с Катей Лель, в ходе которой та рассказала ей о своих переживаниях, она написала текст песни «Сполна».