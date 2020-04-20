В Сети появился клип на написанную Захаровой песню
На YouTube-канале певицы Валерии появился клип на песню «На пределе», стихи для которой написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Композицию Валерия исполнила вместе с Максимом Фадеевым, который также написал музыку.
«Мы запомним Москву такой. Это тоже часть ее истории», — написала Захарова в Facebook, комментируя клип. В ролике видны кадры опустевшей столицы.
Ранее в апреле Захарова рассказывала, как написала слова. Представитель МИД России сообщила, что стихи были написаны еще полтора года назад, однако Фадеев решил записать по ним песню полтора месяца назад. «Макс Фадеев взял мой текст и сделал потрясающую музыкальную композицию и прислал ее мне на день рождения», — сообщила Захарова.