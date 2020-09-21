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В Москве произошло возгорание в здании ЦНИИ туберкулеза

Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В Москве по адресу Яузская аллея, д. 2, стр. 3 экстренным службам поступила информация о задымлении в здании, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС. Согласно сервису «Яндекс.Карты», там находится ЦНИИ туберкулеза.

В МЧС отметили, что площадь возгорания составила всего 2 кв. м. В здании загорелись личные вещи. Возгорание уже ликвидировали, никто не пострадал. В 20:12 мск пожарные подразделения завершили работы, добавили в МЧС.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что из здания ЦНИИ туберкулеза эвакуировали более 100 человек, в том числе 70 взрослых и 35 детей. По предварительным данным, очаг возгорания находился на первом этаже здания.

В начале сентября три человека погибли при пожаре в квартире на Чертановской улице на юге Москвы. Площадь пожара тогда составила 20 кв. м.

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