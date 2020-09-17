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В Ленобласти произошел пожар на заводе регионального оператора мусора

В Ленинградской области в поселке Ясино-1, на улице Промышленный проезд (Всеволжский район) произошел пожар, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС области.

«Происходило тление мусора отдельными очагами на общей площади 600 кв. м», — отмечает ведомство.

Информации о пострадавших не было, в 7:30 открытое горение ликвидировали. К тушению пожара привлекались 14 человек и три единицы техники.

По адресу: поселок Янино-1, проезд Промышленный, здание 9, зарегистрирован «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» (СПБ ГУП «Завод МПБО-2»), следует из данных на его сайте.

В пресс-службе Роспотребнадзора изданию 78.ru сообщили, что после пожара управление намерено возбудить дело в отношении руководства предприятия по факту нарушения требований при обращении с отходами, а также за сокрытие экологической информации. Там объяснили, что информация о нештатной ситуации поступила в адрес органа надзора из ГКУ «Леноблпожспас», а не от самого завода.

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