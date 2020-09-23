Прокуратура предложила привлечь подростков в правоохранительные движения

Игорь Краснов (Фото: genproc.gov.ru)

Для повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по работе с несовершеннолетними Генпрокуратура России предложила активизировать их вовлечение в правоохранительную деятельность. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Проработать вопрос о наращивании усилий по вовлечению несовершеннолетних в общественные объединения правоохранительной направленности», — говорится в сообщении по итогам координационного совещания по вопросам профилактики, выявления, пресечения и расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них.

Проводить эту деятельность предлагается совместно с общественными организациями, волонтерскими движениями, благотворительными фондами и научным сообществом.

Координационное совещание прошло под председательством генерального прокурора России Игоря Краснова. В нем приняли участие представители администрации президента России, Федерального собрания, уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и другие.