Московская канатная дорога объяснила сообщения об эвакуации пассажиров

Фото: МЧС России

Информация об аварии на Московской канатной дороге не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе дороги.

«По понедельникам мы работаем с 16:00 часов. А сейчас проходят ежегодные плановые учения МЧС с целью отработки мер безопасности, в случае нештатной ситуации», — отметил представитель канатной дороги.

Ранее в Сети появились сообщения, что канатная дорога в Москве сломалась, а застрявших посетителей достают спасатели.

Telegram-канал Mash передал, что кабинки Московской канатной дороги зависли в районе Лужнецкой набережной, при чем большая часть из них — над водой. На видеозаписи, прикрепленной к посту, можно увидеть остановившиеся кабинки, к которым подплыли спасательные катера, однако пассажиров на кадрах не было.