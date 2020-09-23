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У пригрозившей закрыть бизнес в Белоруссии компании сняли арест со счетов

Микита Микадо
Микита Микадо (Фото: mikitamikado / Instagram)

С белорусских счетов ИT-стартапа PandaDoc, чей основатель Микита Микадо поддержал протестующих в стране, сняли арест. Об этом РБК сообщил адвокат компании Антон Гашинский.

По его словам, после публичного заявления Микадо о прекращении программы по поддержанию уволившихся силовиков компания выступила с просьбой разрешить провести операции по выплатам зарплаты и пособий сотрудникам компании, а также оплаты аренды офиса. Для этого PandaDoc перечислила определенную денежную сумму на депозит Следственного комитета в качестве обеспечения погашения возможного ущерба по приговору суда, после чего арест со счетов был снят, и работа компании была возобновлена, уточнил он.

PandaDoc сообщила о блокировке своих белорусских счетов
Политика
Микита Микадо

Главной задачей для руководства стартапа является освобождение ранее арестованных сотрудников, добавил Гашинский. «У нас начинает выстраиваться диалог, нас слышат, это хорошо. Скорее всего, белорусский офис спасти не удастся — но удастся спасти ребят. Для нас это приоритет», — сказал адвокат.

РБК направил запрос в Следственный комитет Белоруссии.

В начале сентября в белорусском офисе PandaDoc прошли обыски, после этого четырех топ-менеджеров PandaDoc арестовали. Они подозреваются в хищении с использованием служебных полномочий средств на сумму 107 тыс. белорусских рублей (около 3 млн российских рублей). Стартап после этого заявил, будет вынужден закрыть бизнес в республике, если задержанных топ-менеджеров минского офиса компании не освободят. В последствии счета компании были заблокированы. Микадо заявил, что не может выплатить зарплату свыше 250 сотрудникам, сделать пенсионные отчисления и заплатить налоги.

В августе Микадо организовал финансовую помощь для силовиков, которые решат уволиться из органов.

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PandaDoc пригрозил закрыть бизнес в Белоруссии после ареста сотрудников
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