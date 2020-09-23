У пригрозившей закрыть бизнес в Белоруссии компании сняли арест со счетов

Микита Микадо (Фото: mikitamikado / Instagram)

С белорусских счетов ИT-стартапа PandaDoc, чей основатель Микита Микадо поддержал протестующих в стране, сняли арест. Об этом РБК сообщил адвокат компании Антон Гашинский.

По его словам, после публичного заявления Микадо о прекращении программы по поддержанию уволившихся силовиков компания выступила с просьбой разрешить провести операции по выплатам зарплаты и пособий сотрудникам компании, а также оплаты аренды офиса. Для этого PandaDoc перечислила определенную денежную сумму на депозит Следственного комитета в качестве обеспечения погашения возможного ущерба по приговору суда, после чего арест со счетов был снят, и работа компании была возобновлена, уточнил он.

Главной задачей для руководства стартапа является освобождение ранее арестованных сотрудников, добавил Гашинский. «У нас начинает выстраиваться диалог, нас слышат, это хорошо. Скорее всего, белорусский офис спасти не удастся — но удастся спасти ребят. Для нас это приоритет», — сказал адвокат.

РБК направил запрос в Следственный комитет Белоруссии.