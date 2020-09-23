Песков заявил об отсутствии планов у Путина посетить Минск

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

У президента России Владимира Путина пока нет планов нанести визит в Минск, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Представитель Кремля также заявил, что не обладает информацией о том, намерен ли Путин поздравить белорусского коллегу Александра Лукашенко с инаугурацией. Песков напомнил, что российский лидер поздравлял его с избранием.

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