Следовавший в Москву борт сел в Нижневартовске из-за приступа у пассажира

Аэропорт Нижневартовска (Фото: Сергей Фомин / Russian Look / Global Look Press)

Самолет компании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку в аэропорту Нижневартовска во время перелета из Хабаровска в Москву. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на справочную службу местного аэропорта.

Причиной экстренного приземления стало плохое самочувствие одного из пассажиров, сообщил источник агентства. По его словам, у пассажира заболело сердце. «Стало с сердцем плохо одному из пассажиров. Его должны были госпитализировать», — сказал он.

Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что пассажира госпитализировали.

Согласно данным онлайн-табло на сайте авиакомпании, самолет уже вылетел в Москву и прибудет в аэропорт Шереметьево в 11:59 мск.