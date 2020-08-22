Военный самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми

Военно-транспортный самолет Ан-26 (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Военно-транспортный самолет Ан-26 совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Центрального военного округа.

Инцидент произошел 21 августа. «В ходе выполнения планового полета военно-транспортного самолета Ан-26 авиационного объединения ЦВО сработал датчик неисправности одного из двигателей. Командир воздушного судна принял решение прекратить полетное задание и благополучно вернулся на аэродром вылета», — сообщили в пресс-службе, добавив, что никто не пострадал.

Ранее в аэропорту Красноярска совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Boeing 747 авиакомпании «Россия», летевший из Хабаровска в Москву.

Как пояснили РБК в пресс-службе авиакомпании, во время рейса сработала сигнализация задымления в переднем багажном отделении. В результате командир лайнера принял решение о посадке в Красноярске. Приземление прошло благополучно, признаков задымления обнаружено не было.

По данным ТАСС и «РИА Новости», всего на борту находился 421 человек.