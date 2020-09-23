Еще 1,2 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Максим Шеметов / Reuters

За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 1226 человек. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 240 352», — сказала вице-мэр.

По данным на вечер 22 сентября, в Москве с начала эпидемии выявили 278 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончались свыше 5 тыс. заболевших.

В России COVID-19 заразились свыше 1,115 млн человек. Из них умерли 19 649 человек, выздоровели более 917,9 тыс. заболевших.