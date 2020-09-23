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Российские ученые открыли универсальный природный антибиотик

Фото:utmn.ru
Фото: utmn.ru

Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с российскими коллегами открыли универсальный природный антибиотик, способный подавлять устойчивость патогенов к лекарственным препаратам. Исследование опубликовано в журнале Applied Biochemistry and Microbiology.

Речь идет о пептиде эмерициллипсин А, который получили из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina. Он позволяет подавлять способность бактерий к образованию биопленок, благодаря чему они перестают быть устойчивыми к антибиотикам. «Эмерициллипсин А действует на эукариоты и прокариоты за счет разных молекулярных механизмов», — указал старший научный сотрудник лаборатории антимикробной резистентности X-BIO ТюмГУ Евгений Рогожин (цитата по «РИА Новости»).

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Авторы исследования отмечают, что природный антибиотик отличает универсальность: перед ним бессильны как микроорганизмы, обладающие множественной (multi-drug resistant, MDR) или абсолютной (extreme-drug resistant, XDR) устойчивостью к препаратам, так и патогенные эукариоты, такие как мицеллиальные грибы и дрожжи.

Так, пептид эмерициллипсин А действует на клеточную мембрану эукариотов, включая грибы и опухолевые клетки, разрушая ее, а патогенность прокариотов подавляется за счет предотвращения образования биопленок, пояснил ученый.

Ранее ученые из США обнаружили белок, нейтрализующий коронавирус. Он способен входить в контакт с S-белком COVID-19, проникать внутрь и уничтожать. Препарат на основе этого белка исследователи уже успешно испытали на мышах и хомяках.

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