Три человека погибли в ДТП с легковушкой и погрузчиком под Красноярском

В Емельяновском районе Красноярского края в результате ДТП погибли три человека, сообщается на сайте Главного управления МВД по региону.

По данным полиции, вечером 22 сентября при спуске с Дрокинской горы столкнулись легковой автомобиль Toyota Sprinter и погрузчик. Все погибшие находились в легковушке. Еще четыре человек из иномарки получили травмы и были госпитализированы.

Ранее в Башкирии в результате ДТП погибли четыре человека. На трассе Уфа — Инзер — Белорецк столкнулись автомобиль Volkswagen Polo и грузовик MAN. Жертвой аварии стала семья с двумя детьми.

