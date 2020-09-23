Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 76,27 (+0,23) Инвестиции, 22 сен, 13:04
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 89,48 (-0,53) Инвестиции, 22 сен, 13:04
Почему мы отвлекаемся и не можем сконцентрироваться на чем-то одном Совместный проект, 06:40 Более десяти юных футболистов пострадали от удара молнии в Швейцарии Общество, 06:37 Маск пообещал выпустить бюджетный автомобиль Tesla Технологии и медиа, 06:13 Экс-глава АП сообщал Путину об офшорах Абызова после жалобы Альфа-банка Общество, 06:00 Три человека погибли в ДТП с легковушкой и погрузчиком под Красноярском Общество, 05:54 Глава АКРА спрогнозировал уход с рынка 100 банков в течение трех лет Финансы, 05:40 Суд принял иск историка Соколова о защите чести и достоинства Общество, 05:30 Названа основная опасность голосовых помощников Общество, 05:10 Как экстремалы контролируют страх РБК и Jeep, 04:15 Самолет с Майком Пенсом на борту столкнулся с птицей Общество, 03:57 Защиту брака как союза мужчины и женщины внесли в проект закона о кабмине Общество, 03:53 В Московском регионе объявили желтый уровень опасности из-за тумана Общество, 03:43 Посол указал на отсутствие у ФРГ желания кооперации в деле Навального Политика, 03:26 Названы ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19 болезни Общество, 02:25
Общество ,  
0 

Три человека погибли в ДТП с легковушкой и погрузчиком под Красноярском

В Емельяновском районе Красноярского края в результате ДТП погибли три человека, сообщается на сайте Главного управления МВД по региону.

По данным полиции, вечером 22 сентября при спуске с Дрокинской горы столкнулись легковой автомобиль Toyota Sprinter и погрузчик. Все погибшие находились в легковушке. Еще четыре человек из иномарки получили травмы и были госпитализированы.

В ДТП во Владимирской области погиб актер Дмитрий Жулин
Общество
Дмитрий Жулин

Ранее в Башкирии в результате ДТП погибли четыре человека. На трассе Уфа — Инзер — Белорецк столкнулись автомобиль Volkswagen Polo и грузовик MAN. Жертвой аварии стала семья с двумя детьми.
 

Красноярский край ДТП
Материалы по теме
Полиция задержала водителя Infiniti после ДТП в центре Москвы
Общество
В Ленобласти пять человек пострадали в результате ДТП
Общество
В Оренбургской области в ДТП с грузовиком погибли пять человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter