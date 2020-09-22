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В ДТП во Владимирской области погиб актер Дмитрий Жулин

Дмитрий Жулин
Дмитрий Жулин (Фото: dmitry_zhulin / Instagram)

Во Владимирской области в ДТП погиб водитель Renault Duster. Об этом РБК сообщили в управлении МВД по Владимирской области.

По информации телеканала РЕН, погибшим был актер Дмитрий Жулин.

В полиции сообщили, что авария произошла 21 сентября в 9 утра на 61-м км автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Водитель 77 года рождения (совпадает с годом рождения актера), управляя автомобилем Renault Duster, при выезде на главную дорогу не предоставил проезд автобусу, в результате чего произошло столкновение.

Водитель Renault погиб, его пассажирка была госпитализирована.

Дмитрию Жулину было 43 года. Широкую известность актер получил после роли Алексея Казарина в сериале «Александровский сад». Также он снимался в фильме «Экстраскоп» и сериале «Если у Вас нету тети».

На сайте «Кинопоиск» сообщается, что в 2009 году после съемок сериала «Охота на Берию» актер ушел в монастырь и стал послушником.

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