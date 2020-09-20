В Башкирии в аварии погибла семья из четырех человек

Четыре человека погибли в результате ДТП в Башкирии. В Белорецком районе столкнулись автомобиль Volkswagen Polo и грузовик MAN. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГИБДД республики, передает ТАСС.

Авария произошла вечером 19 сентября на 151-м км трассы Уфа — Инзер — Белорецк. Погибла семья — водитель иномарки, его 27-летняя супруга и их дети восьми и пяти лет.

В субботу в Оренбургской области произошло ДТП с участием легковушки и грузовика, погибли пять человек. По данным полиции, водитель автомобиля ВАЗ-21140 выехал на встречную полосу и врезался в грузовую машину Scania.