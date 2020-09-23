В Московском регионе объявили желтый уровень опасности из-за тумана

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты предупреждений Гидрометцентра России.

В столичном регионе ожидается туман. Предупреждение действует до 07:00 23 сентября.

По данным Гидрометцентра, в среду днем в Москве будет плюс 20-22 градуса. Прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с.

В город вернулось тепло. До конца недели температура воздуха будет превышать 20-градусную отметку.