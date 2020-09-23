МКС избежала столкновения с неизвестным космическим мусором

Сейчас на борту МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди.

В середине сентября специалисты «Роскосмоса» не стали корректировать орбиту МКС в связи с приближением спутника Военно-морских сил США BRICSat-2, превратившегося в космический мусор. Американский спутник должен был приблизиться к станции 14 сентября. Изначально планировалось скорректировать орбиту, однако космический аппарат не представлял угрозы и специалисты отказались от маневра.