МКС избежала столкновения с неизвестным космическим мусором
Международная космическая станция (МКС) уклонилась от столкновения с неизвестным космическим мусором, сообщил глава NASA Джим Брайденстайн в Twitter.
«Маневр завершен. Астронавты выходят из укрытия», — написал Брайденстайн в Twitter.
Ранее он сообщил, что орбитальная станция собирается совершить маневр, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. Экипаж МКС перебрались на борт корабля «Союз».
По данным NASA, фрагмент космического мусора должен был пролететь в нескольких километрах от МКС. Маневр совершен с использованием российского грузового корабля «Прогресс», пристыкованного к служебному модулю «Звезда».