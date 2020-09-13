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Орбиту МКС не будут корректировать из-за сближения со спутником США

Международная космическая станция
Международная космическая станция (Фото: Роскосмос)

Специалисты «Роскосмоса» не будут корректировать орбиту Международной космической станции (МКС) из-за приближения неработоспособного американского военного спутника BRICSat-2, превратившегося в космический мусор. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Американский спутник не представляет угрозы для орбитальной станции, следует из данных системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, заявили в «Роскосмосе».

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Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / ТАСС

«Российская сторона неоднократно обращала внимание партнеров на новые угрозы в космическом пространстве, которые возникают в связи с созданием низкоорбитальных спутниковых группировок, и предлагает выработать необходимый регламент взаимодействия», — говорится в сообщении.

Накануне в «Роскосмосе» сообщили, что собираются скорректировать орбиту МКС, чтобы избежать столкновения с бывшим американским спутником BRICSat-2. Сближение МКС с бывшим военным спутником США прогнозировали в понедельник, 14 сентября 2020 года, в 02:23 по московскому времени.

Коммуникационный экспериментальный спутник BRICSat-2 Военно-морских сил США был выведен на околоземную орбиту в 2019 году с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy компании Илона Маска SpaceX.

Теги: Роскосмос, МКС, спутник
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