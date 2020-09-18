Утечка аммиака произошла на американском сегменте МКС

Утечка аммиака произошла на американском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил «РИА Новости» представитель «Роскосмоса».

По словам представителя госкорпорации, речь идет о незначительной утечке.

«Незначительная утечка аммиака на американском сегменте МКС не влияет на безопасность станции и экипажа, и никак не влияет на российский сегмент МКС», — сказал представитель «Роскосмоса».

Собеседник агентства сообщил, что скорость утечки составляет около 700 грамм в год. Он также отметил, что аналогичная утечка на американском сегменте произошла в 2017 году во время выхода в открытый космос. В настоящее время место утечки локализовано.

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