Центр Гамалеи не обнаружил аллергических реакций на вакцину от COVID-19

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, не вызвала аллергической реакции у испытавших ее добровольцев. Об этом, как передает ТАСС, рассказал директор центра Александр Гинцбург.

«Среди наших [добровольцев] на первой, второй фазе [клинических исследований] нет [аллергических реакций], и среди 2,5 тыс. москвичей, которые в виде добровольцев [привились], мне тоже это неизвестно», — ответил он на соответствующий вопрос.

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Также Гинцбург назвал условие, при котором в России можно остановить распространение заболевания COVID-19. По его словам, нужно, чтобы 70–80% населения прошли вакцинацию. Гинцбург также сказал, что уже к ноябрю будет готово 5–6 млн доз вакцины.