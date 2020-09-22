Зюганов обвинил Жириновского в планах «раскопать некрополь» у Кремля

Геннадий Зюганов (Фото: duma.gov.ru)

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов негативно высказался о предложении лидера ЛДПР Владимира Жириновского перенести захоронения с Красной площади, назвав его провокатором, передает Rambler.

На прошлой неделе Владимир Жириновский снова призвал перенести все захоронения с Красной площади. Лидер ЛДПР считает, что захоронения не могут находиться на главной площади страны. Он отмечает, что их следует не уничтожить, а только перенести. «Нельзя на Красной площади, где играют в футбол, хоккей, ярмарки, праздники, концерты, Новый год — и кладбище», — говорит он.

Геннадий Зюганов отметил, что переносить захоронения, тем более в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, нельзя. «Что предлагает господин Жириновский? Прийти на Красную площадь и раскопать некрополь, где 30 с лишним маршалов и генералов, обеспечивших нашу победу. Это еще один провокатор с самыми последними словами», — сказал политик.

Ранее американский художник Дэвид Датун предложил построить копию Мавзолея Ленина в Вашингтоне. Для этого он готов выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов. Зюганов резко раскритиковал эту идею, напомнив о «варварском» отношении к памятникам в США.