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Зюганов в ответ на идею продать Ленина в США напомнил о голове Колумба

Зюганов в ответ на предложение американского художника выкупить тело Ленина напомнил, что в США во время протестов снесли голову памятнику Колумбу. И это называется «варварство», а в России ценности — это «святыни», отметил он
Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал предложение художника Дэвида Датуны выкупить тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее на Красной площади. Об этом он заявил в беседе с РБК.

«Могу сказать, чтобы они берегли свои ценности. А мы свои охраняли, берегли и будем беречь. Они для нас — святыни. А у них сейчас у самих ломают памятники, и даже Колумбу голову снесли, что является варварством», — заявил Зюганов РБК.

Он напомнил о памятнике первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в американском городе Бостоне. В июне статуе снесли голову, писал местный портал Boston. Это произошло на фоне протестов в США против расизма и полицейского произвола, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после жесткого задержания полицейскими.

Художник Датуна же ранее заявил, что хочет построить в Вашингтоне копию Мавзолея Ленина и выкупить тело вождя. «Россия — уже давно империя со своим императором. Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя, поэтому я предлагаю его купить и готов собрать на это любые деньги», — цитирует художника его пресс-служба.

По его словам, «американцы устали от политики агрессивного капитализма, в рамках которой они вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине», а «Ленин и его мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок».

Адвокат коллегии адвокатов «Наумов, Грицюк и партнеры» Артем Грицюк сказал РБК, что для того, чтобы Ленина признать музейным экспонатом, тело должно быть признано мумией. «Для этого создается определенная комиссия из специалистов, которая приходит к выводу, что это мумифицированный человек и чисто технически ее можно присвоить в баланс, дать номер и сделать собственностью музея. То есть передать из одного музея в другой и так далее. Но на сегодняшний день такого статуса у него нет, это останки человека. <...> Смысл такой, что сейчас взять его и перевезти куда-то в Америку или еще куда-то, правовых норм таких не существует. По нему сейчас один закон принят, это директива ЦК СССР в 1924 году, когда он умер, они сделали этот мавзолей, соорудили там саркофаг, для того чтобы все желающие смогли с ним попрощаться, а потом его там и упокоить. Но, видимо, дальше никто до конца эту мысль не довел», — рассказал он.

Союз архитекторов после угроз отменил конкурс на реиспользование мавзолея
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Датуна — американский художник грузинского происхождения. Он известен такими работами, как портрет российского президента Владимира «Всевидящий В.» и инсталляция «Водянова — любовь миллионов». Последняя выполнена в авторской технике: под слоем из оптических линз вырисовывается портрет модели, созданный из множества изображений работы Роберта Индианы Love.

Кроме того, на художественной ярмарке «Арт-Базель» в Майами-Бич в конце прошлого года Датуна съел одну из инсталляций стоимостью $120–150 тыс. Это был банан, приклеенный к стене куском непрозрачного скотча. Свой перформанс Датуна назвал «Голодный художник» и выложил его в Instagram.

11 сентября Союз архитекторов объявил конкурс на реиспользование Мавзолея Ленина. Авторы предлагали всем желающим представить свои эскизы возможных вариантов использования здания. «Нахождение <...> Ленина в мавзолее <...>, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя», — говорилось в положении о конкурсе.

Зюганов предложение Союза архитекторов в беседе с РБК назвал «грязной провокацией людей, которые ничего общего не имеют ни с историей страны, ни с серьезной архитектурой». По его словам, никто не имеет права лезть в «святилище тупой головой и пустым сердцем». «Речь идет не об архитектурном сооружении — речь идет о великой эпохе, которую стараются закопать и опошлить пошляки, огрызки ельцинской эпохи, вся эта свора, которая плюет на могилы своих предков. Поэтому ничего, кроме презрения, у меня это вызывать не может», — сказал Зюганов.

Через три дня после того, как был объявлен конкурс, Союз архитекторов отменил его. Президент организации Николай Шумаков сообщил РБК, что ему начали поступать угрозы. «Никто не хотел сносить мавзолей, никто не хотел выносить тело Ленина, но условия конкурса никто не читает, и совершенно оголтелые есть личности, которые обвиняют меня во всем — что я сношу мавзолей, что я выбрасываю на помойку Ленина», — сказал он. По словам Шумакова, он не раз пытался объяснить, что этого нет в условиях конкурса, но давление на него продолжилось, и он решил все отменить.

Авторы
Артем Афонский, Виктория Полякова
Геннадий Зюганов Владимир Ленин Мавзолей Ленина новости
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