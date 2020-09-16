Зюганов в ответ на идею продать Ленина в США напомнил о голове Колумба

Зюганов в ответ на предложение американского художника выкупить тело Ленина напомнил, что в США во время протестов снесли голову памятнику Колумбу. И это называется «варварство», а в России ценности — это «святыни», отметил он

Геннадий Зюганов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал предложение художника Дэвида Датуны выкупить тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее на Красной площади. Об этом он заявил в беседе с РБК.

«Могу сказать, чтобы они берегли свои ценности. А мы свои охраняли, берегли и будем беречь. Они для нас — святыни. А у них сейчас у самих ломают памятники, и даже Колумбу голову снесли, что является варварством», — заявил Зюганов РБК.

Он напомнил о памятнике первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в американском городе Бостоне. В июне статуе снесли голову, писал местный портал Boston. Это произошло на фоне протестов в США против расизма и полицейского произвола, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после жесткого задержания полицейскими.

Художник Датуна же ранее заявил, что хочет построить в Вашингтоне копию Мавзолея Ленина и выкупить тело вождя. «Россия — уже давно империя со своим императором. Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя, поэтому я предлагаю его купить и готов собрать на это любые деньги», — цитирует художника его пресс-служба.

По его словам, «американцы устали от политики агрессивного капитализма, в рамках которой они вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине», а «Ленин и его мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок».