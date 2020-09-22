Российские военные отработают задачи по отражению агрессии на Белоруссию

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В ходе военных учений «Славянское братство-2020» российские и белорусские военные отработают задачи по отражению вооруженной агрессии. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны Белоруссии.

«Планируется отработать вопросы управления войсками при отражении вооруженной агрессии в условиях быстро меняющейся обстановки», — говорится в сообщении.

В Министерстве добавили, что также пройдут тактические задания по освобождению гидротехнического узла, который захватил условный противник.

Тактические действия включают десантирование и преодоление участка реки на боевой технике.

Всего в учениях задействованы свыше 500 единиц боевой техники, среди которых, около 90 танков, 350 боевых бронированных машин, свыше 130 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.