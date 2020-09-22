В полиции сообщили о заявлении на Пашаева от Instagram-блогера

Эльман Пашаев (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Instagram-блогер Ольга Лейбман подала заявление в полицию на бывшего адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего в суде Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в центральном аппарате ведомства.

Между Пашаевым и Лейбман был заключен договор на оказание юридических услуг в размере $165 тыс. Однако, по словам Лейбман, Пашаев, получив сумму, не выполнил взятых на себя обязанностей.

«По данному факту проводится проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщил собеседник РБК.

Ранее адвокат Владимир Слащев рассказал, что в отношении Пашаева в разных подразделениях Следственного комитета ведется три проверки: кроме заявления Лейбман, у следователей имеются материалы об афере с присвоением имущества Елены Кирсановой в 1997 году, а также заявление от экс-сотрудника ФМС Алексея Арсеновича, которому Пашаев якобы гарантировал условный срок по делу о взятках. Слащев направил в прокуратуру Москвы ходатайство о передаче и объединении всех этих материалов в СК.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку таких сообщений и принять меры для восстановления нарушенных прав.