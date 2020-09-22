Тихановская договорилась о помощи от ЕС после «демократических перемен»

Светлана Тихановская (Фото: Francisco Seco / AP)

Бывший кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская договорилась, что получил помощь от Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба Тихановской.

Пакет помощи будет предоставлен «после демократических перемен», следует из сообщения.

В виде чего будет оказана помощь, не поясняется. Европа также, возможно, поможет «репрессированным режимом», а также студентам, журналистам, медикам и правозащитникам.

В понедельник, 21 сентября, Светлана Тихановская ездила в Брюссель. Там она, в частности, выступала в Европарламенте, где призвала ввести санкции против белорусских властей. Также она приезжала к главам МИД Евросоюза, где предложила провести в Белоруссии новые выборы, освободить политических заключенных и остановить насилие.