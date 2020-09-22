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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская договорилась о помощи от ЕС после «демократических перемен»

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Francisco Seco / AP)

Бывший кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская договорилась, что получил помощь от Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба Тихановской.

Пакет помощи будет предоставлен «после демократических перемен», следует из сообщения.

В виде чего будет оказана помощь, не поясняется. Европа также, возможно, поможет «репрессированным режимом», а также студентам, журналистам, медикам и правозащитникам.

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В понедельник, 21 сентября, Светлана Тихановская ездила в Брюссель. Там она, в частности, выступала в Европарламенте, где призвала ввести санкции против белорусских властей. Также она приезжала к главам МИД Евросоюза, где предложила провести в Белоруссии новые выборы, освободить политических заключенных и остановить насилие.

Ранее главы МИД стран Евросоюза не приняли решение о вводе санкций против Белоруссии, из-за того, что не смогли получить поддержку от всех государств. Как отметил глава европейской дипломатии Жозепа Боррель, ввод санкций еще раз обсудят на этой неделе на уровне глав стран Евросоюза.

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По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко в шестой раз выиграл выборы президента страны, набрав 80,1% голосов. Оппозиция не признала озвученные итоги выборов. По данным ЦИК, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,1%, а по оценке ее штаба — от 70 до 80%. После выборов в республике начались массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

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