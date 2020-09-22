Медведев сообщил о предотвращении терактов на транспорте

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

С 2018 года транспорт России удалось полностью защитить от атак террористов. Об этом на совещании по повышению эффективности обеспечения транспортной безопасности заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Что особенно важно — начиная с 2018 года транспорт удалось полностью оградить от действий террористов», — сообщил Медведев.

По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), которую привел зампредседателя, только в прошлом году было предотвращено 34 теракта, а около тысячи террористов и их пособников убиты или задержаны.

Медведев отметил, что государству удалось выстроить «достаточно эффективную» систему защиты транспортной отрасли.