Госдума одобрила наказания за призывы к отчуждению территорий России

Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о введении административной и уголовной ответственности за призывы к отчуждению территорий, также действия в этом направлении. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По новому закону отчуждение территорий России (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с сопредельными государствами) будет приравниваться к экстремистской деятельности.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, данные законодательные инициативы направлены на исполнение в федеральном законодательстве норм Конституции. По его словам, призывы отделять регионы от России «должны строго пресекаться». «Если призыв к отчуждению территорий Российской Федерации прозвучал впервые, то ответственность будет административной, придется заплатить существенный штраф», — сказал Володин.

По его словам, при повторном правонарушении ответственность станет уголовной.

В частности, для граждан штраф составит от 30 тыс. до 60 тыс. руб., для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. руб. При повторном призыве будет грозить уголовный штраф, он составит от 200 тыс. до 400 тыс. руб.

При этом Уголовный кодекс также будет дополнен новой статьей о санкциях за отчуждение части территории России или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами. В качестве наказания предусмотрено лишение свободы на срок от шести до 10 лет.

Нерушимость границ России является одной из поправок в Конституцию, за которую россияне проголосовали на всенародном голосовании с 25 июня по1 июля. Авторами законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Госдума приняла данный законопроект в середине июля. До принятия законопроекта экстремизмом считалось только нарушение целостности России, «без уточнения о части ее территории».