Средний чек россиян в августе вырос до 591 руб.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Средний чек россиян в августе вырос на 5 руб. (0,8%) по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 591 руб. Такие данные приводит «Ромир» (результаты исследования есть у РБК).

Размер чека также вырос по сравнению с прошлым годом, прибавив 37 руб., или 6,8% по сравнению с августом 2019 года.

Индекс среднего чека демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года на основе данных панельного исследования Romir Consumer Scan Panel и описывает размер единовременных трат россиян, проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. жителей и более.

Однако исследователи «Ромир» отмечают, что рост зафиксирован не во всех регионах страны. В Центральном и Сибирском федеральных округах средний чек по сравнению с прошлым месяцем наоборот упал — на 1,2% в ЦФО и 0,7% в СФО. В остальных федеральных округах зафиксирован рост от 1,2 до 4,4%.