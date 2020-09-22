Количество пассажиров группы «Аэрофлот» в августе сократилось на 40%

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За август группа «Аэрофлот» перевезла на 40,1% меньше пассажиров, чем за этот месяц в прошлом году. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

По данным «Аэрофлота», в августе было перевезено 3,8 млн пассажиров. Процент занятости пассажирских кресел по группе «Аэрофлот» составил 86%, он снизился на 4,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также отмечается, что пассажирооборот группы уменьшился на 51,6%.

Всего за восемь месяцев 2020 года группа перевезла 19,6 млн пассажиров, что на 52,2% ниже результата аналогичного периода 2019 года, а авиакомпания — 10,3 млн пассажиров, что также меньше на 59,1%, чем за этот период в 2019 году.

В марте пассажирские перевозки группы компаний «Аэрофлот» снизились по сравнению с прошлым годом на 34,3%, до 3 млн пассажиров. В компании также отмечали сокращение международных перевозок на 54%, до 730 тыс. человек, региональных — на 18%, до 2 млн пассажиров. Общее количество рейсов группы снизилось с 35,4 тыс. (в марте 2019 года) до 29,6 тыс. человек.