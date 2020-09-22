В Роспотребнадзоре предупредили об опасности домашних консервов

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В домашних консервах и соленьях могут находиться возбудители ботулизма, вызывающие тяжелое поражение нервной системы вплоть до летального исхода. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Там пояснили, что отсутствие кислорода — благоприятная среда для размножения возбудителя этой болезни.

Как отмечают в службе, в домашних условиях практически невозможно отмыть продукты от спор возбудителей ботулизма. И определить их наличие в продукте также нельзя, поскольку они не влияют на внешний вид, вкус и запах консервированного продукта.

В Роспотребнадзоре рекомендуют хранить домашние консервы только в холодильнике или погребе, а перед употреблением подвергать температурной обработке в течение 15–20 минут, так как кипячение разрушит токсин, если он образовался в консервах.