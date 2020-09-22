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Лавров потребовал поставить заслон ослаблению контроля над вооружениям

Нужно предотвратить попытки ослабить систему контроля над вооружениями, заявил глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении от лица государств — членов ОДКБ на мероприятии высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Текст речи министра опубликован на сайте дипведомства.

«Необходимо поставить заслон попыткам ослабить систему контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения для поддержания глобальной стабильности», — сказал Лавров.

Он отметил, что особого внимания требуют задачи отражения угроз трансграничного характера, в том числе связанных с переброской иностранных боевиков-террористов в зоны конфликтов, а также угроз химического и биологического терроризма.

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По словам Лаврова, в центре внимания ООН должно оставаться содействие развитию, которое является неотъемлемым условием укрепления мира.

В феврале президент России Владимир Путин заявил о разрушении мировой системы контроля над вооружениями. По его словам, решение этого вопроса зависит во многом от отношений России и США. Российский лидер тогда отметил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном относительно контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом и урегулирования кризисов в регионах.

Сергей Лавров вооружения ООН
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